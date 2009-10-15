Опасные свойства орехов

Многие полагают, что если чему-то присвоен, условно говоря, ярлык «полезно для здоровья», то этот продукт или питье следует употреблять в неограниченных количествах. Однако это совершенно не так.

Орехи, безусловно, полезны для здоровья. Большинство из них – прекрасный источник необходимых нам жиров, белков, клетчатки, витаминов и минералов. В частности, грецкий орех и миндаль особенно полезны для тех, кому необходимо снизить уровень холестерина. При этом орехи очень калорийны, они содержат много жиров и мало жидкости, поэтому большое количество съеденных за день орехов легко прибавит вам несколько сотен калорий и поможет набрать вес и наоборот повысить уровень холестерина – это ли вам нужно?

Чтобы поддерживать свой организм в здоровой форме, в день рекомендуется съедать по одной четверти стакана орехов или семечек, особенно – если Вам необходимо следить за своим весом. Если Вы придерживаетесь вегетарианских правил питания, это количество может быть немного увеличено, поскольку орехи и семечки являются хорошим источником растительных белков.

Если уж Вам трудно уследить за собой, и Вы съели слишком много орехов или семечек, включите в сегодняшний рацион больше жидкой пищи, овощей и фруктов, что поможет сбалансировать Ваше питание.

В целом – лучше не есть орехи сами по себе, а добавлять их в салаты, йогурты или легкие закуски – так легче контролировать их количество и защитить себя от переедания высококалорийными продуктами.

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