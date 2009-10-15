Работающие пенсионеры меньше болеют

Пенсионеры, которые продолжают работать с временной или частичной трудовой занятостью, имеют сниженный риск серьезных заболеваний и лучшее здоровье. Такие заключения сделали специалисты Университета Мэриленда, проанализировавшие данные о 12189 человек пенсионного возраста.

Каждые два года в течение шести лет клиницисты проводили обследование здоровья участников, а также рассматривали их финансовое положение и историю трудовой занятости. Медики обращали внимание на такие возрастные проблемы здоровья, как гипертония, диабет, рак, легочные болезни, сердечные нарушения, психиатрические расстройства и риск инсульта. Факторы возраста, пола, уровня образования и общего социально-экономического положения тоже были включены в анализ. В результате была установлена связь между рабочей занятостью и улучшением здоровья пенсионеров, включая уменьшение риска серьезных заболеваний и физической дисфункции.

Замечено, что люди, которые после выхода на пенсию продолжали работать по специальности, имели лучшее психическое здоровье. Однако улучшения психического состояния не были зафиксированы среди тех пенсионеров, которые хотя и продолжали работать, но не в соответствии со своей профессиональной квалификацией. Пенсионеры с финансовыми трудностями в большей степени продолжали работать в другой сфере деятельности. Американские врачи считают, что работа позволяет людям пожилого возраста оставаться физически и социально активными, тем самым поддерживая их физическое и психическое здоровье.

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