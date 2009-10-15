Чем полезна аджика?

Как только на рынках появляются яркие жгучие перцы, хозяйки начинают готовить одну из самых популярных приправ - аджику. Аджика с абхазского языка означает «перечная соль». Появилась она благодаря абхазским чабанам. По весне, когда отары угонялись в горы, хозяева выдавали чабанам соль, и предназначалась она только лишь овцам в качестве добавки к питанию. Овечки, наевшись соли и томимые жаждой, ели травы намного больше и быстрее набирали вес. А чтобы чабаны не приправляли солью свою еду, - в те времена соль была очень дорогой, - хозяева отар добавляли в нее жгучий перец. Соль после этого теряла «товарный вид», но это обстоятельство ничуть не мешало чабанам использовать ее в качестве приправы. Они даже усовершенствовали рецепт, добавив для улучшения вкуса чеснок, кинзу, хмели-сунели и прочие пряности. Вот так и появилась на свет аджика.

Аджика не только вкусна, но и очень полезна: она стимулирует процессы пищеварения, усиливает обмен веществ и обладает противовирусным эффектом, что делает ее необходимой в простудное время. Но это касается только лишь настоящей классической аджики, которая делается на основе красного острого перца, чеснока и соли, - это - базовые компоненты, которые тщательно перетираются с добавлением кориандра и различных специй в однородную массу.

Красный жгучий перец - главная составляющая аджики, он придает этой приправе темно-красный цвет. Многие, кстати, ошибаются, когда думают, что красный цвет приправе придают помидоры. Ценители традиций настаивают: в аджике не может быть помидоров! В классическом рецепте аджики стручки перца сначала подвяливаются на солнце, а затем тщательно перетираются с помощью двух плоских камней - большого и поменьше. Вместе с перцем растираются чеснок и пряности, которые в процессе перетирания выделяют эфирные масла, придающие аджике неповторимый аромат. Сейчас же, поскольку прогресс ушел далеко, вместо камней пользуются блендером или мясорубкой. Ну что, за дело? Тем более что рецептов аджики - огромное количество. Можно воспользоваться уже проверенными, а можно придумать что-то и самим. Все зависит от вкусовых пристрастий и любви к острой пище.

Аджика классическая

1 кг красного стручкового острого перца, 0,5 кг чеснока, 3/4 стакана соли помол №0 и 0,5 стакана смеси: кориандр, хмели -сунели, семена укропа.

У стручков отрезаем плодоножки, вытряхиваем семена - и перемалываем в блендере (если будете пользоваться мясорубкой, пропустите раза три). Также поступаем с чесноком, кориандр и семена укропа тоже желательно измельчить - и все тщательно перемешиваем. В конце добавляем соль - в идеале мы должны получить однородную пастообразную массу. Можно добавить измельченные свежие травы - кинзу и укроп, но в этом случае цвет аджики будет не таким ярким и красивым.

Для того, чтобы не обжечь ферментами острого перца рук, используйте резиновые перчатки.

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