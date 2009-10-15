В Черкасской области 4 школьников отравились семенами дурмана
10:40, 15 октября 2009Страна
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Состояние удовлетворительное
В Черкасской области в детское отделение Катеринопольской центральной райбольницы были доставлены шестеро учеников 6-го класса местной общеобразовательной школы, которые употребляли семена дикорастущего дурмана.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, состояние здоровья пострадавших удовлетворительное.
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