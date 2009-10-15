Оставленное "на потом" грудное молоко вредит ребенку

Уровни компонентов в грудном молоке меняются в ответ на потребности ребенка в течение суток, особенно днём. Материнское молоко содержит различные вещества, включая нуклеотиды, играющие важную роль в регулировании сна младенцев.

Испанские педиатры Университета Эстремадуры выяснили, что грудное вскармливание в правильное время может помочь новорожденным нормально засыпать. Учёные рассмотрели действие трёх нуклеотидов в грудном молоке в течение суток - аденозина, гуанозина и уридина, которые возбуждают или расслабляют центральную нервную систему, контролируя время бодрствования и сна. У 30 кормящих матерей ежедневно брали от шести до восьми проб молока для изучения его состава. Самые высокие концентрации нуклеотидов были обнаружены среди образцов, взятых во временной промежуток с 8 вечера до 8 утра. Таким образом медики сделали вывод, что малыши, чтобы спокойно спать, должны получать молоко непосредственно перед сном, но только или из «естественного источника» или свежесцеженное.

Вряд ли кто-то станет пить кофе по ночам, если необходимо выспаться, и то же самое касается и грудного молока, объясняет доктор Кристина Л. Санчес. Материнское молоко содержит конкретные ингредиенты, стимулирующие дневную активность и способствующие ночному отдыху новорожденных. По словам врачей, нельзя оставлять грудное молоко на сутки и кормить им ребёнка на следующий день. Сцеженное молоко ребенок должен получать сразу после сцеживания, что обеспечит правильный режим сна и наилучшее усвоение питательных веществ, говорят врачи.

nazdor.ru