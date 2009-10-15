В яблоках содержится совсем немного калорий, но при этом в них большое количество витаминов и полезных веществ, которые необходимы нашему организму, в том числе, и для поддержания красоты и здоровья.

Диета, которую мы хотим предложить вашему вниманию, не представляет никакой опасности для организма, она основана на действии таких веществ, как пектин, калий и фруктовые кислоты, которые способствуют выведению из организма жиров, сжиганию калорий, активизации обменных процессов и процессов пищеварения.

Нельзя забывать и о том, что клетчатка, содержащаяся в яблоках, способствует скорейшему наступлению чувства насыщения, а глюкоза и фруктоза сохраняют стабильное сохранение уровня сахара в крови, что без лишних усилий с вашей стороны удерживает от желания скушать чего-то сладенького, например, ту же шоколадку.

Яблочная диета может быть представлена несколькими вариантами, которые могут предлагать поддержание разового разгрузочного дня в неделю, когда в пищу идут только яблоки и употребляется большое количество жидкости, или же, наоборот, в разгрузочный день следует обойтись полуторами килограммами яблок, но без употребления жидкости вовсе.

Большой популярностью пользуются и кефирно-яблочные разгрузочные дни, когда следует съедать по одному яблоку и выпивать по половине стакана кефира каждый прием пищи, а таких приемов должно быть пять-шесть в день.

А если же придерживаться яблочной диеты в течение недели, которая позволяет включать в свой рацион не только яблоки, но и другие полезные продукты, то такая диета будет считаться самой мягкой и эффективной.

Притом, что вам не придется испытывать чувства голода, лишние килограммы начнут неизбежно прощаться с вами.

Вот примерное меню на три дня, после чего их следует повторить.

День первый:

Завтрак: кусочек хлеба, одна столовая ложка творога невысокой жирности, половина яблока.

Обед: рыбный салат, который готовится из ста пятидесяти граммов рыбы, одного яблока.

Одного апельсина, пучка сельдерея и заправляется 75-ю граммами нежирного йогурта и лимонным соком.

Ужин состоит из двух ржаных бутербродов с сыром, на один из которых следует положить кусочки одного яблока, а на другой можно положить кружочки свежего огурца, посыпанного сверху зеленью.

В перерыве между обедом и ужином можно употребить небольшое количество творога, примерно сто граммов, и одно яблоко.

День второй:

Завтрак: одно яблоко в натертом виде, одна столовая ложка изюма, тридцать граммов овсяных хлопьев, 150 миллилитров молока с низким содержанием жира.

По прошествии некоторого времени, в перерыве между завтраком и обедом, можно скушать одно яблоко.

Обед состоит блинчиков, приготовленных из тридцати граммов пшеничной муки, шести столовых ложек нежирного молока и одного яйца, начиненного яблочными ломтиками.

На ужин в меню предполагается наличие сорока граммов риса, смешанного с нарезанными ломтиками яблока и половинкой банана.

Между обедом и ужином, в качестве полдника можно съесть сто граммов нежирного йогурта и половинку яблока.

День третий:

Завтрак: один кусочек ржаного хлеба, две-три столовых ложки творога низкой жирности и одно яблоко.

Можно устроить себе второй завтрак, состоящий из коктейля из ста пятидесяти граммов нежирного кефира, одного яблока в натертом виде, сока лимона и корицы.

На обед приготовьте сто граммов куриной грудки или постной говядины «под шубой» из яблок, для ее приготовления вам понадобится нарезать ломтиками одно яблоко и один сладкий красный перец, добавить одну чайную ложку лимонного сока, две чайных ложки сахара, три столовых ложки воды и поставить смесь на огонь на пять-семь минут, после чего заправить солью, перцем и уксусом.

Полдник может составить одно яблоко.

На ужин нарежьте одно яблоко, две морковки небольшого размера, добавьте одну чайную ложку изюма, шестьдесят граммов легкого сыра.

Заправьте блюдо соусом из двух чайных ложек нежирных сливок, двух столовых ложек нежирного молока и небольшого количества заменителя сахара.

Худейте на здоровье!

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