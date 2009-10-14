У учащихся гимназий и лицеев чаще выявляют невротичные состояния

В таких учебных заведениях, как гимназии и лицеи, у детей чаще наблюдаются такие специфические состояния, как невротизация, повышение артериального давления, снижения остроты зрения, нарушение осанки и другие функциональные расстройства органов и систем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на открытии VІ Конгресса педиатров Украины сообщил директор Института педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины, президент Ассоциации педиатров Украины Юрий АНТИПКИН.

По его словам, при изучении фактической учебной нагрузки обнаружено значительное превышение гигиенического уровня недельной нагрузки - 5 часов в неделю. “Это связано с тем, что по учебным планам в лицеях и гимназиях предусмотрено увеличение количества уроков. Современные требования к высокому уровню знаний школьников и их мотивированное желание получить высшее образование часто нуждаются в дополнительных занятиях, при этом длительность учебного дня современного школьника достигает 12 часов”, - сказал Ю.АНТИПКИН.

Он убежден, что такой ритм жизни современных подростков предопределяет возникновение хронической усталости, неблагоприятный ход адаптационных процессов и нарушение физического развития.

“Согласно данным официальной статистики, уровень соматического здоровья, даже у здоровых подростков, следует считать неудовлетворительным. Больше половины здоровых детей имеет низкий уровень адаптационных резервов организма”, - сказал Ю.АНТИПКИН, отметив, что особенностями современного состояния здоровья детей подросткового возраста является влияние на их организм постоянно действующих стрессовых перегрузок. “Это приводит к нарушению механизмов саморегулирования физиологичных функций, способствуя развитию психосоматических расстройств. При оценке физического развития подростков, по данным исследований специалистов Института педиатрии акушерства и гинекологии, выявлено увеличение количества детей с дисгармоничным физическим развитием, которое наблюдается почти в 15% детей, в частности и в связи с дефицитом массы тела”, - отметил Ю.АНТИПКИН.

По его мнению, пищевой рацион большинства детей имеет в основном углеводную направленность и недостаточный по употреблению овощей и фруктов, животных белковых продуктов и жиров.

“Согласно исследованиям специалистов, только у каждого третьего ребенка суточный режим отвечает возрастным нормативам, а у более четверти они грубо нарушаются, и вообще они не завтракают перед началом занятий”, - сказал Ю.АНТИПКИН.