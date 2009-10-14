Численность подростков в Украине в последнее время сократилась на 10%

По данным Государственной медицинской статистики, в Украине численность подростков сократилась на 10%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на открытии VІ Конгресса педиатров Украины сообщил директор Института педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины, президент Ассоциации педиатров Украины Юрий АНТИПКИН.

По его словам, при такой ситуации остается высокой и растет среди молодежи распространение всех заболеваний. “Такая тенденция свидетельствует, что у одного подростка регистрируется сразу несколько болезней. Первое место занимают заболевания органов дыхания”, - отметил Ю.АНТИПКИН, отметив, что в структуре подростковых болезней есть определенные гендерные отличия - у юношей первое место занимают болезни костно-мышечной системы, у девушек чаще всего фиксируется мочеполовая патология (за счет роста воспалительных заболеваний почек и расстройств менструальной функции).

“Уровень здоровья украинских девушек-подростков намного хуже, чем у ребят. У двух третей девушек адаптационные резервы организма оценивались как низкие, а это же прослойка общества, которая в ближайшие годы должна выполнить материнскую функцию”, - заметил Ю.АНТИПКИН.

Он также отметил, что важнейшими факторами снижения здоровья и адаптационного резерва подростков являются негативные составляющие образа их жизни, а именно: неудовлетворительная двигательная активность, нерациональное распределение свободного времени, продолжительное сидение за компьютером, перед телевизором, а также увлечение мобильным телефоном. “Исследования биофизиков доказали, что даже 2-минутный разговор подростков 11-13 лет по мобильному телефону существенно изменяет биоэлектрическую активность головного мозга, которая к норме возвращается только через два часа. А это приводит к тому, что у ребенка может меняться настроение, снижается усвоение учебного материала”, - сказал Ю.АНТИПКИН.