В Кировограде секс-работниц учат профилактике ВИЧ

В Кировограде работниц секс-индустрии учат предотвращать распространение ВИЧ в рамках благотворительной программы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил президент областного благотворительного фонда «Возвращение к жизни» Александр ОСТАПОВ.

По его словам, всего программой предусмотрено охватить около 350 клиенток.

«Исследования показали, что в Кировограде с 2003 до 2008 года количество случаев инфицирования ВИЧ половым путем увеличилась с 23% до 41,9%. Потому мы решили активно работать на предупреждение распространения инфекции с наиболее уязвимой целевой аудиторией – секс-работницами», - заметил А.ОСТАПОВ.

Как отметила менеджер направления по профилактики ВИЧ среди работников секс-бизнеса Елена ЛИМАР, в Кировограде в настоящее время насчитывается около 450 проституток.

«На сегодня более половины из них охвачены программой. Возраст этих женщин – от 18 до 50 лет. Мы слышали, что в городе работают несовершеннолетние девушки, но работать с ними не приходилось, не пересекались», - заметила Е.ЛИМАР.

По ее словам, программа включает в себя распространение брошюр, буклетов, бесплатную выдачу презервативов и др. Также с женщинами, задействованными в секс-индустрии, работают социальные сотрудники, в индивидуальном порядке определяющие методы социальной, психологической и моральной реабилитации.

«Для нас положительным результатом является то, что две клиентки за время действия программы стали нашими волонтерами», - подчеркнула Е.ЛИМАР.