Отсутствие Интернета провоцирует стресс

Не имея доступа к интернету, люди чувствуют себя более тревожно. Об этом утверждают аналитики компании Future Laboratory.

Согласно опросу компании, отсутствие мобильной связи и возможности связаться с близкими через Интернет вызывает стресс у 36% опрошенных, в то время как 29% заявили, что в таких условиях они чувствуют себя «более свободно», пишет газета The Telegraph.

На основе исследования ученые выделили два новых вида потребителя «выключенный» и «включенный».

Психолог Джеймс Брук считает, что люди «включенного» типа «знают, что в современном мире никто никого не ждет и отсутствие средств связи может выбить вас из ритма».

За время проведения исследования количество людей, заявивших о необходимости интернета выросло на 7%.

focus.ua