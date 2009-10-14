Завтра в Украине ожидаются сильные осадки

15 октября по прогнозам синоптиков на территории Украины будет облачно с прояснениями. В западных областях пройдет мокрый снег и дождь, местами сильные осадки, на дорогах кое-где гололедица, в карпатском регионе налипание мокрого снега.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 2-7° тепла (на высокогорье Карпат на протяжении суток 2-7° мороза). На остальной территории без существенных осадков, лишь в восточной части, Крыму и Приазовье ожидаются дожди, кое-где грозы, ночью в восточных областях местами сильные дожди. Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12°; на юге и востоке ночью 5-10°, днем 13-18°. Ветер в Украине юго-западный и западный, 7-12 м/с, в западной, южной и восточной части местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат до 24 м/с.

В Киевской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью по области 0-5° тепла, днем 7-12°. По г. Киеву температура ночью 2-4° тепла, днем 9-11°.