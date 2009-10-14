Ненастье обесточило 1152 населенных пункта в 12 областях

На работах по ликвидации последствий осложнения погодных условий в 12 областях задействованы 720 спасателей и 95 единиц техники МЧС.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций со ссылкой на начальника пресс-службы МЧС Игоря КРОЛЯ.

Как сообщалось, в результате ненастья и из-за срабатывания автоматики защиты линий электропередач, в частности, порывов ветра, на западе - дождя и мокрого снега, произошедшего во второй половине дня 13 октября и в ночь на 14 октября, в 12 областях произошло обесточивание 1152 населенных пунктов. Координацию аварийно-восстановительных работ осуществляют опергруппы Главных облуправлений МЧС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, обесточено: во Львовской – 613, в Ивано-Франковской – 242, в Ривненской – 116, Тернопольской – 58, Волынской – 54, Закарпатской – 24, в Одесской – 16, в Киевской – 8, Хмельницкой – 7, Черновицкой – 6, Житомирской – 5 и Винницкой – 3 населенных пункта.

Наибольший вред стихия нанесла Львовской области, где также обесточены контактные линии железнодорожных путей в пределах Сколевского района. Из-за обесточивания водозаборов временно прекращено водоснабжение городов Сколе, Стебник и частично Дрогобыча. Обесточенные объекты жизнеобеспечения – больницы и школы обеспечиваются резервными источниками питания (дизельгенераторами). На участке железной дороги в Сколевском районе пассажирские поезда передвигаются с помощью дизельных поездов. Жертв и пострадавших нет. На местах работают подразделения МЧС, бригады облэнерго и коммунальных служб, всего 244 человека личного состава и 57 единиц техники, в том числе 155 спасателей и 24 единицы техники МЧС. В резерве 20 передвижных электростанций различной мощности (от 3 до 10 КВт).

В Закарпатье вследствие осложнения погодных условий в поселке Воловец произошло обесточивание линии электропередач 110 кВ на направлении Воловец - Скотарское - Бескид. В 21.50 электроснабжение воздушной линии восстановлено путем перевода на резервную линию электроснабжения. В Ужгороде, Воловецком и Иршавском районах произошло падение отдельных деревьев на электротрансформаторы, линии электропередач и дороги. Подразделениями МЧС дороги расчищены. Задержки движения на дорогах не зарегистрированы. Жертв и пострадавших нет.

По прогнозу гидрометцентра МЧС, на протяжении 14 октября в западных областях страны ожидаются дождь и мокрый снег, местами сильные осадки, температура воздуха - 2-7 градусов тепла, в Карпатах - 0-5 градусов мороза.