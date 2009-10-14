В Херсонской области двое людей отравились грибами
10:46, 14 октября 2009Страна
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Состояние средней тяжести
В Херсонский области двое людей отравились грибами.
Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций облгосадминистрации, 13 октября в Цюрупинскую районную больницу были госпитализированы жительницы с. Любимовка - 62-летняя и 23-летняя женщины с диагнозом “отравления грибами”. На данный момент состояние здоровья пострадавших – средней тяжести.
В целом с начала года в Херсонский области от отравления грибами уже пострадали 18 человек, среди них 6 детей.
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