В Херсонской области двое людей отравились грибами

В Херсонский области двое людей отравились грибами.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций облгосадминистрации, 13 октября в Цюрупинскую районную больницу были госпитализированы жительницы с. Любимовка - 62-летняя и 23-летняя женщины с диагнозом “отравления грибами”. На данный момент состояние здоровья пострадавших – средней тяжести.

В целом с начала года в Херсонский области от отравления грибами уже пострадали 18 человек, среди них 6 детей.