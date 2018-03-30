Чем перекусить ребенку в школе?

Школьные завтраки ребёнок есть не хочет, а самостоятельный выбор не выходит за рамки чипсов и шоколадок. Никакая сознательная мама с таким положением дел не смирится. И, конечно, начнёт готовить ланчи самостоятельно. Как правильно это сделать и какие продукты лучше использовать?

Среди множества вариантов есть два наиболее полезных и удобных. Первый - это молоко и молочные продукты. Второй - бутерброд или сэндвич.

Молочные продукты

Чем детские потребности в питании принципиально отличаются от взрослых? Прежде всего, быстрый рост требует повышенного количества кальция. Он необходим для здоровья костей и зубов, это все знают. Недостаток кальция в подростковом возрасте напрямую связан с проблемами в пожилом возрасте - остеопорозом и переломами.

Наибольшее количество кальция требуется в период с 9 до 18 лет. Дневная норма - 1300 мг. Это примерно 4 порции молочных продуктов в день. Одна порция равна большому стакану молока, 2 стаканчикам йогурта, 2 ломтикам сыра, 150 г творога.

Менее известный факт - это то, что кальций необходим для распространения нервных импульсов по телу. Один из симптомов его недостатка - нервозное поведение, раздражительность, плохое настроение, иногда бессонница. Вспомните младенчество своего ребёнка. Когда вы жаловались на плохой сон и беспричинный плач малыша, доктор выписывал глюконат кальция. Успокаивающее действие кальция хорошо известно врачам. К школьному возрасту об этом факте как-то подзабывают и не связывают эмоциональное беспокойство с нехваткой кальция.

Любой ли молочный продукт подходит школьнику? Конечно, нет. Если вы обеспокоились содержанием кальция в питании ребёнка, то главное правило: сахар и кальций несовместимы. Сахар сводит на нет все достоинства молока. Именно поэтому сладкие творожки, фруктово-сахарные йогурты и шоколадное молоко не имеют ничего общего с укреплением костей и зубов. Выбирайте молочные продукты с натуральным вкусом. Если ребёнок не согласен их есть, добавляйте в йогурт и творог изюм, курагу, хлопья. Такие начинки нравятся всем детям. Также не повредит 1-2 крекера или печенья.

Сэндвич

Да, да. Старый добрый бутерброд - лучший перекус для прилежного ученика. Только теперь он называется сэндвич и к нему предъявляются повышенные требования.

Родители традиционно всё внимание уделяют начинке, тому, что они положат между кусочками булочки. Но оказывается, начинка - это не главное. Объясню почему. Без белка (мяса) вполне можно провести учебный день. Без жира, естественно, тоже. И овощи/фрукты тоже не сильно помогут ребёнку в учёбе. А вот что ему совершенно необходимо - так это энергия из углеводов. Это основа как активного движения, так и не менее активного соображения головой.

Единственный источник питания для мозга - глюкоза, конечный продукт распада углеводов. Углеводы бывают сложные и простые. К первой группе относятся крупы (овсянка, гречка, рис, пшено), изделия из муки (хлеб, макароны, хлопья), бобовые (горох, фасоль, чечевица). К простым углеводам относятся сахар и мёд. Если сложных углеводов в питании недостаточно, у ребёнка появляется неудержимая тяга к сладкому. И чаще всего в этом нет его вины или детской прихоти.

Школьники должны запоминать огромные объёмы информации. Такой интенсивной работы наш мозг не проделывает ни на каком другом этапе жизни. Естественно, что требуется постоянная «подзарядка» в виде углеводов. Но мозгу некогда ждать, когда рис или макароны пройдут свой небыстрый путь и превратятся в глюкозу. Мозг хочет работать здесь и сейчас, поэтому и командует: «вперёд - за сладким!». Ведь сахар, содержащийся в кондитерских изделиях, превращается в глюкозу за считанные минуты и может быстро обеспечить школьника необходимым для учёбы «топливом». Поэтому и начинается перебирание в уме таких вариантов, как булочки, вафельки и шоколадные батончики. А школьные кафетерии предоставляют неограниченные возможности для таких детских «хотелок».

Чтобы свести к минимуму тягу к сладкому, родителям нужно заранее побеспокоиться. То есть приготовить такой перекус, который обеспечит углеводами ваше подвижное и много думающее чадо. Пересмотрев список сложных углеводов, приходим к выводу, что самый практичный вариант - это хлеб. Под хлебом имеются в виду также и лаваш, пита, хрустящие хлебцы, лепёшки - кому что нравится.

Приоритет должен быть у хлеба из цельного зерна. Во-первых, он богаче витаминами и минералами по сравнению с хлебом из белой муки. Во-вторых, зерновой хлеб обеспечивает более плавное расщепление углеводов и стабильный уровень сахара в крови.

Количество хлеба также имеет значение. Именно поэтому сэндвич, состоящий из 2-х ломтиков, предпочтительнее бутерброда из одного куска хлеба. Бутерброд в лучшем случае даст продержаться один урок, сэндвич же позволит не думать о еде и сладком 2-3 часа.

Теперь можно перейти и к начинке. Поскольку специально готовить не всегда получается, можно творчески использовать остатки ужина или обеда. Вложите внутрь сэндвича отбивную, разрезанную вдоль котлету, печёночные оладьи. Ну и конечно, всегда уместны лист салата, кружочки помидора или огурца.

Если есть немного времени, можно приготовить салат или паштет. Например, перемешать тунец, нарезанные яйца, ложку майонеза и вложить в питу или смешать лосось с мягким творогом, зеленью и намазать на хлеб.

Не подходят в качестве начинки колбаса, карбонаты и прочие достижения мясной промышленности. Избыток жира, соли, консервантов и второсортное мясо - вовсе не то, что требуется молодому растущему организму.

Что делать, если проспали, забыли и сделать сэндвич совершенно не из чего? Тогда используем запасной вариант - банан. Это самый калорийный и богатый углеводами фрукт. Банан можно назвать «картошкой южного полушария» - у них очень похожий состав. Поэтому для поддержания сил он вполне подходит. Но есть одна хитрость. Всё-таки 90 калорий одного банана не сравняться с 300 калориями сэндвича. Поэтому банан нужно съесть со стаканчиком несладкого йогурта. Так вы «убиваете 2-х зайцев» - и делаете перекус ребёнка более питательным и обеспечиваете его порцией кальция. Осталось только убедить наследника съесть эти два продукта одновременно.

В заключение ещё один аргумент в пользу перекусов. Потребности в калориях, витаминах и минералах у школьников почти такие же, как и у их родителей. И обеспечить всеми необходимыми веществами всего за три приёма пищи почти невозможно. Поэтому оптимальным режимом питания следует считать 3 основных приёма пищи и 2-3 перекуса в течение дня. Если перекус сводится к порции чипсов, это означает, что ребёнок не получит дневной нормы необходимых питательных веществ.

Не перекладывайте ответственность за питание на школу. Полезные привычки, заложенные в детстве, останутся с ребёнком и во взрослой жизни. И, конечно, здоровье никогда не бывает лишним.

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