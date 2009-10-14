Разрушенный алкоголем мозг - восстанавливается

Разрушения мозга вследствие злоупотребления алкоголем, ранее считавшиеся необратимыми, могут быть восстановлены гормонами роста. К такому выводу пришли в своих исследованиях ученые Упсальского университета.

Биологи давно доказали, что длительное злоупотребление спиртным может нарушать образование новых нервных клеток в частях мозга, отвечающих за память и познавательные функции. Но вот последние исследования на животных, которые получали опиаты - морфий или героин - вместе с гормонами роста, свидетельствуют о том, что рост клеток все же происходит.

"Теперь мы проведем тестирование в более широком масштабе на животных, которые получали спиртное", - заявил биолог университета Фред Нюберг в интервью газете "Уппсала Нюа Тиднинген". Он отметил, что клинические испытания с участием людей могут быть начаты через несколько лет.

"Мы уже даем гормон роста одному из пациентов Упсальского университетского госпиталя, который принимает опиаты в обезболивающих целях. Результаты выглядят обнадеживающими", - добавляет Нюберг.

Исследователи Упсальского университета работают совместно с учеными Каролинского института Стокгольма и финскими биологами из Хельсинки.

ami-tass.ru