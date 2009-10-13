В Кривом Роге четыре школьника отравились дурманом

В Кривом Роге в связи с употреблением семян дурмана госпитализированы четыре школьника 1994 года рождения.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС в Днепропетровской области.

9-класники детского дома №3 Саксаганского района города наелись семян дурмана во время неорганизованной прогулки.

В настоящее время пострадавшие находятся в отделение детской токсикологии больницы №8 Кривого Рога в состоянии средней тяжести.