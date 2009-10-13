Доплаты медикам за стаж введут уже с декабря?

Кабинет министров Украины изучает возможность введения медикам доплаты за стаж не с января 2010 года, как запланировано, а с декабря этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила на встерче с сотрудниками Волынской областной клинической больницы.

«С 1 января, а может быть – мы посмотрим и рассчитаем – может быть, и с 1 декабря мы будем для всех сотрудников системы охраны здоровья, без исключения, вводить то, чего у вас не было все 18 лет – доплату за стаж», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.