Доплаты медикам за стаж введут уже с декабря?
15:58, 13 октября 2009Страна
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Изучаются возможности
Кабинет министров Украины изучает возможность введения медикам доплаты за стаж не с января 2010 года, как запланировано, а с декабря этого года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила на встерче с сотрудниками Волынской областной клинической больницы.
«С 1 января, а может быть – мы посмотрим и рассчитаем – может быть, и с 1 декабря мы будем для всех сотрудников системы охраны здоровья, без исключения, вводить то, чего у вас не было все 18 лет – доплату за стаж», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
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