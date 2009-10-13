В больницы Ивано-Франковска сегодня подали тепло

В больницы, школы и детсады города сегодня подали тепло, а для остальных потребителей отопительный сезон начнется 15 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил городской голова Ивано-Франковска Виктор АНУШКЕВИЧУС.

Он в присутствии журналистов подписал распоряжение городского головы «О начале отопительного сезона», которым предусмотрено с 15 октября включить отопление и начать подачу тепла потребителям из всех котельных города.

По словам городского головы, поскольку синоптики на два ближайших дня предсказывают резкое снижение температуры, то отопительный сезон в Ивано-Франковске начнется в соответствии с законодательством.

В.АНУШКЕВИЧУС отметил, что город стопроцентно готов к отопительному сезону. На подготовку к работе в осенне-зимний период из городского бюджета выделено около 11 млн. грн.

По его словам, текущая задолженность предприятия «Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго» за газ «не возросла, а наоборот – уменьшилась». На сегодняшний день чистый долг предприятия перед ДК «Газ Украины» составляет 37 млн. грн., а еще недавно этот долг превышал 50 млн. грн.