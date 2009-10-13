Прикарпатье получило 11 млн грн по программе «Сахарный диабет»

Прикарпатье получило более 11 млн. грн. на реализацию правительственной программы «Сахарный диабет».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель главы Ивано-Франковской облгосадминистрации по гуманитарным вопросам Василий ГЛАДИЙ.

По его словам, “в этом году на реализацию этой программы мы получили 11 миллионов 100 тыс. грн.”.

«Из них 5 миллионов 200 тысяч – это целевая субвенция из государственного бюджета для области, – добавил заместитель главы облгосадминистрации. - 2 миллиона 800 тысяч – средства из местного бюджета. И 3 миллиона 300 тысяч – дополнительная дотация из государственного бюджета».

В.ГЛАДИЙ информировал, что в настоящее время в Ивано-Франковской области проживают 28,5 тыс. больных сахарным диабетом. Из них 4 тысячи – инсулинозависимые. Среди них – 190 детей.

«Дети на 100% обеспечены инсулином импортного производства, – отметил он. - Взрослые полностью обеспечены отечественным инсулином и частично – импортным». По его мнению, дополнительная дотация дает возможность обеспечить «всех без исключения импортным инсулином до конца этого года и на начало следующего».

Руководство Ивано-Франковской области поручило руководителям районов и городов обеспечить больных сахарным диабетом таблетированными сахаропонижающими препаратами, средствами введения инсулина и самоконтроля. Также лечебно-профилактические заведения получат тесты-полоски для глюкометров.