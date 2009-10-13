Витамин D после 65 лет нужно принимать ежедневно

Ежедневные добавки витамина D в дозе 700-1000 МЕ как минимум на 19% снижают риск падений и переломов костей среди людей пожилого возраста, подсчитали эксперты "British Medical Journal". Однако доза менее 700 МЕ не имеет никакого эффекта против повреждения костной ткани.

МЕ - это международная единица измерения для витаминов и других биологически активных веществ. Ежегодно каждый третий человек в возрасте 65 лет и старше испытывает серьёзные переломы в результате падения. Витамин D играет важную роль не только для укрепления костей, но также повышает силу и баланс в пожилом возрасте, что в свою очередь предотвращает неосторожное падение и физические увечья. Однако ортопеды подчёркивают, что польза питательного вещества зависит от принимаемой дозы.

Исследователи выяснили, что ежедневная доза витамина D в количестве 700-1000 МЕ сокращает вероятность падений среди людей престарелого возраста на 19-26%. Такие результаты оставались неизменными после учёта факторов возраста, частоты самостоятельного передвижения и дополнительного приёма кальция. Защита для костей от витамина D начинает проявляться в течение двух-пяти месяцев регулярного приёма и продолжается и спустя год ежедневного потребления. Английские врачи считают, что людям старше 65 лет необходимо каждый день получать достаточное количество витамина D с витаминными добавками, так как при помощи солнечного света и некоторых продуктов питания - основных источников вещества, - получить адекватные дозы компонента достаточно сложно.

ami-tass.ru