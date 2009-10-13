До эпидемии гриппа и ОРВИ в Украине - еще далеко

В Украине, по данным Центра гриппа и острых респираторных инфекций Министерства здравоохранения, показатели заболеваемости гриппом и ОРИ находятся на неэпидемическом уровне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, по данным центра, по 10 контрольным городам, за прошлую неделю заболели 42 тыс. 83 чел., госпитализированы 251 чел. (из них детей - 235). Показатель на 10 тысяч составляет 43,8.

В целом во всех городах статистический показатель регистрируемой заболеваемости имеет незначительное повышение (8,19%), по сравнению с предыдущей неделей.

В детских возрастных группах уровень заболеваемости гриппом и ОРИ в целом по 10 городам, по сравнению с предыдущей неделей, повысился на 8,19% среди детей в возрасте 0-14 лет.

Наблюдается повышение уровня заболеваемости во Львове (3,12%), Симферополе (6,77%), Киеве (10,37%), Виннице (5,54%), Днепропетровске (13,11%), Донецке (26,18%), Одессе (2,81%), Чернигове (3,83%) и Харькове (0,55%), в то же время в Запорожье отмечена тенденция к снижению (-2,25%) по сравнению с предыдущей неделей.