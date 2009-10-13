Макароны помогут похудеть

По мысли современных диетологов, для того, чтобы бороться с перееданием, в продукты питания следует добавлять нечто съедобное, но плохо перевариваемое. Тогда человек вроде бы съел много, желудок наполнил, а усвоил мало, и, значит, ему не грозит излишний вес и связанные с ним заболевания вроде диабета второго типа.

Ученые из расположенного в Мехико Центра развития природных пищевых продуктов Национального политехнического института предлагают добавлять в тесто, из которого делают обычные макароны, муку из незрелых бананов. Она содержит плохо перевариваемые формы крахмала и полисахариды, а кроме того, обогащена антиоксидантами. Да и мексиканским банановодам выходит подмога — урожай можно собрать раньше, а хранить его не придется.

Эксперименты, поставленные с участием 200 добровольцев, показали, что макароны с добавками банановой муки на вкус ничуть не хуже чисто пшеничных, а если их перемешать с кетчупом, то даже лучше. Больше всего понравились участникам эксперимента спагетти, содержащие 30—45% банановой муки. Об этом сообщает "Химия и жизнь".

inauka.ru