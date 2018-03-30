Уникальные съемки: тайна рождения - фоторепортаж из женского тела

Шведский фотограф Леннарт Нильсон сделал свои первые уникальные фотографии еще в 1965 году. Десять лет жизни без всякого сожаления он потратил на то, чтобы снять на пленку эволюцию эмбриона от зачатия до рождения.

Нильсон изобретал разные аппараты и добился своего: в одной из клиник Стокгольма, приспособив микрокамеру и микроосветитель на конец трубки цистоскопа, которым осматривают изнутри мочевой пузырь, снял тысячи уникальных кадров прямо в недрах матки, откуда люди делают первый шаг в мир…

Ферменты, содержащиеся в головке сперматозоидов, растворяют оболочку яйцеклетки, но только генетический материал одного сперматозоида участвует в оплодотворении.

Один из 200 миллионов отцовских сперматозоидов, прорвав оболочку яйцеклетки, буквально вливается в нее...

Генетический материал содержится в головке сперматозоида.

Через неделю зародыш, скользя вниз по фаллопиевой трубе, переселяется в матку...

Наружные клетки зародыша срослись с рыхлой поверхностью матки и образуют плаценту, или детское место. Это губчатый кусок плоти служит человеку в первые девять месяцев его жизни и легкими, и желудком, и печенью, и почкой...

Быстрорастущий эмбрион хорошо защищен во чреве матери. С помощью электронного микроскопа Нильссон смог увеличить изображение в сотни тысяч раз.

Впереди еще восемь-десять беззаботных недель, но человечку уже тесно в матке, и он готовится покинуть ее. Поворачивается вниз головой - так удобнее выбраться...

Через 4 недели ребенок увидит белый свет.

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