Уникальные съемки: тайна рождения - фоторепортаж из женского тела
Шведский фотограф Леннарт Нильсон десять лет потратил на то, чтобы снять на пленку эволюцию эмбриона от зачатия до рождения...
Шведский фотограф Леннарт Нильсон сделал свои первые уникальные фотографии еще в 1965 году. Десять лет жизни без всякого сожаления он потратил на то, чтобы снять на пленку эволюцию эмбриона от зачатия до рождения.
Нильсон изобретал разные аппараты и добился своего: в одной из клиник Стокгольма, приспособив микрокамеру и микроосветитель на конец трубки цистоскопа, которым осматривают изнутри мочевой пузырь, снял тысячи уникальных кадров прямо в недрах матки, откуда люди делают первый шаг в мир…
Сперматозоид в складках слизистой оболочки маточных труб продвигается навстречу яйцеклетке
|Яйцеклетка...
|Состоится ли встреча ?
Ферменты, содержащиеся в головке сперматозоидов, растворяют оболочку яйцеклетки, но только генетический материал одного сперматозоида участвует в оплодотворении.
Один из 200 миллионов отцовских сперматозоидов, прорвав оболочку яйцеклетки, буквально вливается в нее...
|Продольный разрез сперматозоида
Генетический материал содержится в головке сперматозоида.
Через неделю зародыш, скользя вниз по фаллопиевой трубе, переселяется в матку...
|Эмбрион, прикрепленный к слизистой матки (+8 дней)
|Развитие эмбриона. Серым цветом - будущий головной мозг. (+22 дня)
|24 дня. Скелета у месячного зародыша еще нет - есть только сердце, оно начинает пульсировать на 18-й день
|28-й день после оплодотворения...
|5-недельный эмбрион, длина 9 мм, уже угадывается лицо с отверстиями для рта, ноздрей и глаз
|40 дней
Наружные клетки зародыша срослись с рыхлой поверхностью матки и образуют плаценту, или детское место. Это губчатый кусок плоти служит человеку в первые девять месяцев его жизни и легкими, и желудком, и печенью, и почкой...
|Восемь недель
Быстрорастущий эмбрион хорошо защищен во чреве матери. С помощью электронного микроскопа Нильссон смог увеличить изображение в сотни тысяч раз.
|6 месяцев
Впереди еще восемь-десять беззаботных недель, но человечку уже тесно в матке, и он готовится покинуть ее. Поворачивается вниз головой - так удобнее выбраться...
|36 недель
Через 4 недели ребенок увидит белый свет.