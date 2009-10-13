Физические упражнения повышают самооценку

Независимо от реальных результатов физической активности, регулярная аэробика или зарядка сами по себе убеждают нас, что мы выглядим лучше, выяснили американские специалисты Университета Флориды. Люди, которые занимаются спортом, но не теряют лишние сантиметры и килограммы, всё равно чувствуют себя лучше и испытывают улучшение работы сердечно-сосудистой системы. Медики предположили, что психологические преимущества от физической активности обладают большей выгодой для здоровья, чем собственно сами физические достижения. Проанализировав результаты 57 исследований, эксперты сделали вывод, что начиная заниматься спортом, самооценка людей сразу повышается и они начинают воспринимать свою фигуру менее критично, независимо от того, на сколько килограммов они похудели и стали ли выглядеть как атлеты.

Исследователи выяснили, что только начав заниматься физкультурой, нам сразу кажется, что мы выглядим лучше и наша фигура становится более стройной. При анализе самооценки и личном восприятии своей фигуры не было зафиксировано разницы среди тех, кто занимался физкультурой периодически или регулярно - это означает, что даже неежедневные занятия позволяют повысить самооценку. Женщины и пожилые люди чаще сообщали о лучшем самочувствии после начала физической деятельности. Хотя частота упражнений всё же играет немаловажную роль для улучшения восприятия собственного тела, их продолжительность, интенсивность и тип не влияли на самоощущение.

За последние 20 лет всё больше людей стали негативно оценивать своё тело. В Соединённых Штатах 60% взрослого населения не устраивает своя фигура. В то же время американцы тратят миллионы долларов в год на всевозможные таблетки и косметические процедуры для похудения. Недовольство своим телом доходит до того, что люди начинают принимать стероиды, решаются на зачастую ненужные хирургические операции, начинают курить и развивают симптомы булимии и анорексии.

ami-tass.ru