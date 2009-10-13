Хроническая усталость - вирусное заболевание

Новейшие исследования ученых могут свидетельствовать о том, что синдром хронической усталости, от которого во всем мире страдают около 17 миллионов человек, вызван особым вирусом, пишет издание The New York Times.

Автор материала Дениз Грейди ссылается на статью, опубликованную накануне на сайте журнала Science, где сообщается, что у 68 из 101 обследованного с этим синдромом (67%) найден вирус XMRV. При этом в контрольной группе здоровых людей вирус выявлен лишь у 3,7%. В ходе дальнейших исследований этот вирус находили почти у 98% больных.

Сообщается, что XMRV - это ретровирус, который, наподобие вируса СПИДа, заражает организм пожизненно. Тем не менее, Грейди поясняет, что пока не доказано, что синдром хронической усталости вызывается именно этим вирусом.

Можно допустить, что люди, испытывающие хроническую усталость, просто более уязвимы перед инфекцией, а сам синдром имеет другие причины.

Чтобы проверить это, ученые намерены провести новые исследования. В частности, они проверят, помогут ли больным с синдромом хронической усталости антиретровирусные препараты.

Как известно, природа хронической усталости до сих пор не установлена. Ее причиной часто считают общую слабость здоровья или проблемы с психикой.

Ранее сообщалось, что черный шоколад эффективнее, чем белый помогает при хронической усталости.

korrespondent.net