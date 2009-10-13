Немка в коме родила здорового ребенка

Жительница Германии родила ребенка, находясь в вегетативном состоянии, сообщает The Earth Times. Роды состоялись полтора года назад, однако по этическим соображениям немецкие врачи обнародовали информацию лишь 9 октября.

Вегетативное состояние характеризуется отсутствием психических функций, которое может быть вызвано различными повреждениями или дисфункцией полушарий головного мозга. В этом состоянии у пациентов сохраняются вегетативные и двигательные рефлексы, а также цикл смены сна и бодрствования.

По словам сотрудников больницы при Университете имени Фридриха-Александера (Friedrich-Alexander-University), расположенного в немецких городах Ерланген и Нюрнберг, 40-летняя немка впала в вегетативное состояние вследствие нарушений кровообращения головного мозга, вызванных инфарктом.

На момент инфаркта женщина находилась на 13 неделе беременности. 22 недели спустя она родила здорового ребенка. Директор медучреждения Матиас Бекманн (Matthias Beckmann) заявил, что спустя полтора года после родов отклонений в здоровье ребенка не наблюдается.

Сотрудники больницы не уточнили, как именно ребенок появился на свет: через естественные родовые пути, или женщине понадобилась операция кесарева сечения. О дальнейшей судьбе пациентки, в момент родов находившей в вегетативном состоянии, также не сообщается.

Первый случай рождения ребенка женщиной, находящейся в вегетативном состоянии, был зафиксирован в 80-х годах прошлого века в США. Два аналогичных случая, произошедшие в Германии, вызвали в 1992 году бурные этические дебаты.

medportal.ru