Почему людей поражает рак?

Физические проблемы

Рак - это сбой в программе воспроизведения, какой то группы клеток, при этом и негативное изменение самой клетки. Нередко, для того чтобы понять, почему рак возник в том или в ином месте, надо разобраться какую функцию выполняет эта часть тела, которую он поразил.

Психологические проблемы

Тяжёлая психологическая травма, которую ребёнок испытал в детстве, и те отрицательные эмоции, которые он носит в себе всю жизнь, становятся главной причиной возникновения этого заболевания. Такие травмы как: предательство, унижение, несправедливость, если человека отвергли, или покинули,- именно они могут вызвать серьёзные заболевания.

Есть люди, которые пережили не одну, а несколько подобных травм.

Обычно рак возникает у людей, которые желают жить в мире и в согласии с окружающими его людьми. Для этого ему приходиться подавлять злобу, обиды, нередко и ненависть к кому- то из родителей. Случается, что человек злится на Бога, считая, что ему всё достаётся, не заслужено. При этом они не позволяют себе показать свои отрицательные эмоции, этот негатив накапливается и с каждым разом увеличивается, когда какое ни будь событие, напоминает о прошлой психологической травме.

В один из дней, когда это достигает своего предела, в человеке как будто всё взрывается, с этого момента начинается рак.

Рак может проявиться, как во время эмоционального перенапряжения, так и после него.

Ментальные проблемы

Если у тебя обнаружили рак, необходимо проанализировать всю свою жизнь. Понять то, что надо позволить себе стать обычным человеком, со своими слабостями, давать выход своим негативным эмоциям, если даже они и направлены против своих же родителей. Самая главная причина в том, что ты страдаешь и переживаешь в одиночестве. Надеешься, что когда ни будь ты сам, без посторонней помощи, освободишься от своих страданий. В душе испытываешь потребность найти настоящую любовь.

Есть возможность это осуществить. Для этого постарайся простить тех, на кого держишь обиду и злишься, может даже, ненавидишь.

Помни о том, простить это не значит просто отделаться от негативного чувства обиды или злобы. Трудность заключается для человека уже больного раком в том, чтобы простить самого себя за негативные мысли, за желание кого- то наказать, пусть даже не осознанное. Тот ребёнок, который живёт в вас и страдает, уже все обиды и ярость перетерпел, так что прости его. Не думай, что злиться и быть злым это одно и тоже. Злость это нормальное человеческое чувство. Попробуй пройти все этапы прощения.

Невозможно избавиться от болезни, не простив себя самого. Этот этап даёт возможность преобразить нашу любовь к себе, как следствие преображение сердца и крови уже в физическом теле. Эта новая уже преобразившаяся кровь, словно целебный бальзам омоет весь организм, наполняя здоровьем каждую клеточку. Если тебе в это трудно поверить, ты всё же попробуй, вреда это не принесёт однозначно.

Все эти этапы прощения проходили большое количество людей, и как награда, прекрасные результаты:

– Разберись в своих эмоциях. Осмысли, в чём ты винишь себя, или кого- то другого, прислушайся, какие эмоции это вызывает у тебя.

– Надо понять, что у тебя всегда есть выбор, как тебе реагировать на какие то события, с любовью или со страхом. Прислушайся к себе, чего ты боишься? Возможно ты боишься, что тебя обвинят в том, в чём ты винишь других.

– Научись понимать других людей и снять напряжение. Чтобы с этим справиться, научись ставить себя на место другого человека, почувствовать и понять его намерения. Возможно у него те же проблемы, что и у тебя, может он, так же как и ты винит себя, и тебя в том же в чём ты винишь его. Возможно, он испытывает те же страхи, что и ты.

– Прости себя. Это наиглавнейший этап прощения. Для этого дай волю своим слабостям. Позволь себе бояться, заблуждаться, страдать и злиться, иметь свои недостатки. Полюби себя таким, какой ты есть в данный момент, понимая, что это состояние временное.

– Испытай желание попросить прощения. Подходя к этому этапу прощения, представь, как ты просишь прощения, у человека которого критиковал, осуждал или обвинял в чём либо. Если, представляя это, ты испытываешь чувство радости и облегчения, это говорит о том, что ты уже готов перейти к следующему этапу.

– Назначь встречу с этим человеком. При встрече попроси у него прощения, за то, что когда- то осуждал его, обежал или ненавидел. Объясни ему свои переживания. Не говори о том, что вы его простили до тех пор, пока он сам об этом не заговорит.

– Прими решение, как относится к родителям. Для того, чтоб всё это преодолеть необходимо время. Для прохождения одного этапа может уйти день, для прохождения другого понадобится целый год. Важно, чтоб всё это, было, искренне исходило из сердца. Чем тяжелее психологическая травма, тем труднее всё это пройти, и займёт больше времени.

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