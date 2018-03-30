Диагностика безвластия: куда делись деньги на ПЭТ-центр для онкобольных в Киеве?

Линейные ускорители в Киеве, Львове и Крыму, набор аппаратуры для ПЭТ-центра – эта техника могла бы спасать жизни людей, если бы выделенные государством деньги «внезапно» не закончились. Сложные и дорогие устройства для ПЭТ-центра сегодня стоят в Киеве едва не под открытым небом, а гарантия на них закончилась еще в сентябре. На стены не хватило

С инициативой построить в столице центр для раннего выявления онкологических заболеваний с применением ПЭТ (позитронно-эмиссионной томографии) выступило Министерство здравоохранения. Как засвидетельствовала проверка Главного контрольно-ревизионного управления, проведенная в июне этого года, министерство не имело расчетов стоимости создания такого центра, однако «просило» 228 млн. грн. Президент Виктор Ющенко дал поручение нескольким ведомствам профинансировать проект. Деньги нашли в государственном бюджете на 2007 год, и бюджет города Киева получил субвенцию в размере 228 млн. грн на ПЕТ-центр.

Строить решили на территории Киевской городской онкологической больницы. Кроме первой сметы, на основе которой государство выделило 228 млн. грн, в 2007 году была составлена вторая. Она превышал выделенную из бюджета сумму – в целом центр оценили в 351 млн грн, лишь стоимость оборудования, мебели и инвентаря составляла свыше 240 млн. грн. Однако нехватка средств не остановила мэрию и руководителя рабочей группы, заместителя столичного председателя Ирэну Кильчицкую – дорогое оборудование приобрели. И сложили кучкой под навесом на территории онкологической больницы.

По информации КРУ, определенную сумму на создание центра выделила из местного бюджета еще и столичная госадминистрация – около 100 млн грн. К сожалению, обещанного комментария Ирэны Кильчицкой в пресс-службе мэрии так и не предоставили, поэтому уточнить эту цифру не удалось. Попасть на территорию строительства также не получилось. Руководство онкологической больницы объяснило, что у будущего ПЭТ-центра собственная охрана и договориться с ней можно только через мэрию, где разрешение потерялось вместе с комментарием Ирэны Реанольдовны.

Как известно из результатов расследования КРУ и от главы Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования обстоятельств нарушений законодательства и принятия противоправных решений киевской властью Кирилла Куликова, до завершения строительства еще очень далеко. Народный депутат посещал будущий ПЭТ-центр весной. «Я не думаю, что за это время они что-то построили, у них же не было денег, а они и с деньгами не очень быстро строят», – говорит Кирилл Куликов, которого тоже даже при наличии депутатского мандата не пускают на строительство.

Недавно строительство посетила премьер-министр Юлия Тимошенко. Она пообещала выделить 70 млн. грн из стабилизационного фонда и заверила, что до нового года все будет завершено. Впрочем, врачи, которые работают в онкологии и боятся называть свои фамилии в комментариях для СМИ, утверждают, что запустить ПЭТ-центр до нового года невозможно – слишком сложно настроить аппаратуру, а монтажные работы еще длятся.

«Есть две проблемы в создании ПЭТ-центра, – отмечает Куликов. – Во-первых, закупленое оборудование некомплектное, и собрать его так, чтобы оно заработало, невозможно. Мне об этом говорили много рентгенологов, медиков, в частности главный онколог Минздрава, глава Института рака Игорь Щепотин (господин Щепотин сообщил, что не может комментировать этой темы, поскольку плохо в ней разбирается - авт.) и прежний министр здравоохранения Юрий Гайдаев. Все они считают, что можно установить томографическую линию только тогда, когда она состоит из аппаратов одного производителя». По версии источника в СБУ, некомплектную аппаратуру закупили не случайно, а с целью удовлетворить всех посредников, которые работают сегодня на рынке украинской медицинской техники.

«Во-вторых, на оборудование еще в сентябре истек гарантийный срок, – комментирует дальше Куликов. – Каждый сегмент ПЭТ-центра нуждается в сложном налаживании. И налаживать должны представители фирм-производителей, но они не будут делать этого по окончании гарантии». Гарантийный срок можно продлить, но это не так просто и стоит денег. «Я вам откровенно говорю: этот ПЭТ-центр никогда не соберут, – заверяет депутат. – Не сделают бункер до нового года, да и специалистов, которые могли бы работать на таком оборудовании, у них нет. Но дополнительно выделены 70 млн я украсть точно не позволю. Бюджет проекта был завышен от самого начала и при этом постоянно рос. В Донецке готовый к запуску ПЭТ-центр стоит лишь 40 млн!» Сколько уже народных средств потрачено, Куликов не знает. Говорит, вроде бы свыше 300 млн грн. По его словам, ПЭТ-центр пытались внести даже в программу Евро-2012.

В Донецке ПЭТ-центр создает Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины». Фонд имеет очень серьезный проект по онкологии – это и два ПЭТ-центра (в Донецке и в Институте рака в Киеве), и закупка дорогой техники для этих учреждений, да еще для восьми медицинских заведений в Западной Украине. В целом рассчитывают уложиться в 315 млн. грн. На вопрос, как фонду Ахметова удается так экономить сравнительно с государственными расходами на аналогичное строительство, руководитель проекта «Рак излечим» фонда Виктория Миколаюк ответила: «Я не могу оценивать действий государства. Наш бюджет – 315 млн. грн, окончательную стоимость каждого объекта мы сможем назвать после завершения разработки проектной документации». Бункера для аппаратуры фонд будет делать сам, поскольку не хочет зависеть от государственного финансирования.

Еще один ПЭТ-центр значительно меньшими средствами Государственное управление делами Президента достраивает в Феофании.

Сегодня украинцы, которым нужно пройти обследование на ПЭТе, ездят в Москву. Там эта процедура стоит $800. Однако не факт, что государственный ПЭТ-центр, если он все таки заработает, будет бесплатным для граждан. Для его функционирования нужны достаточно большие деньги – обычно стоимость содержания рассчитывается как 10–30% общей стоимости оборудования на год, а в случае с большим набором дорогого оборудования, которое стоит сегодня на территории Киевской городской онкологической больницы, речь идет о ?3,5 млн в год. Вряд ли эти средства найдутся в государственном бюджете – по крайней мере сегодня на функционирование научных и медицинских учреждений выделяют значительно меньшие суммы. Поэтому придется или искать спонсоров, или брать из пациентов деньги за обследование.

Три года на ускорение

Если среди взрослых пациентов самыми распространенными являются опухоли внутренних органов, злокачественные новообразования крови и кожи, то у детей до 14 лет опухоли головного мозга составляют 49% случаев среди мальчиков и 46,6% среди девочек. Менее всего травматическими для лечения и удаления опухолей являются радиохирургические приборы – гамма-нож (лишь для опухолей головного мозга) и линейный ускоритель (менее точный прибор, которым можно облучать многообразные опухоли). Сегодня в Украине нет ни одного гамма-ножа а линейные ускорители работают лишь в частных клиниках (как рассказал волонтер Александр Брусиловский, дешевле отправить человека лечиться на линейном ускорителе за границу, чем к украинским бизнесменам), кроме единственного «общественного» – в Донецке.

В 2005 году по инициативе Виталия Цимбалюка, заместителя директора Института нейрохирургии имени Ромоданова (Киев), был начат всеукраинский сбор денег на покупку гамма-ножа. Организаторы акции «С мира по нитке – Украине оборудование» обратились с просьбой о финансовой помощи к правительству, парламенту, Секретариату Президента и зажиточным благотворительным фондам. Не прошло и двух лет, как правительство выделило 54,4 млн. грн на покупку аппарата. Когда средства наконец поступили в Институт нейрохирургии (вместе с собранными всенародно – свыше 59 млн. грн), выяснилось, что Институт собирается покупать линейный ускоритель. Стоимость устройства системы «Трилоджи» официально не разглашали. Сейчас господин Цимбалюк сообщил, что линейный ускоритель стоил 33 млн. грн, хотя в 2007-ом называли другую цифру – 17 млн! Еще на 14,4 млн. грн приобрели магнитно-резонансный томограф, а также аппарат для контрастной томографии – его стоимость не объявлена. На остальные деньги на территории Института нейрохирургии наконец построили специальный бункер, в котором будет работать радиологическое оборудование.

На этом дело и остановилось. По оценкам специалистов Фонда Ахметова «Развитие Украины», подготовить для линейного ускорителя помещение, в котором уже работала подобная аппаратура, можно примерно за полгода. Построить его с нуля – за год-полтора. Но в Институте нейрохирургии линейный ускоритель не работает и до сих пор, хотя был куплен еще в 2007 году.

Руководство Института обещало стопроцентно запустить аппарат уже сентябре этого года. Сроки называли – завтра, послезавтра, через несколько дней. Но на пути вроде бы стали городская власть и коммунальные предприятия. По словам Виталия Цимбалюка, в Киевэнерго никак не хотели подключать новый корпус к энергоснабжению. «На сегодня бункер у нас есть, специалисты прошли подготовку в Польше, где есть похожее оборудование, в дальнейшем будут повышать квалификацию в Швейцарии, – сказал Виталий Цимбалюк. – Начало работы откладывали через проблемы с согласованием разных документов, сейчас мы уже обо всем договорились, монтируем оборудование».

По словам Цимбалюка, самая оптимистичная дата открытия радиологического центра – начало ноября. «Но если взглянуть на ситуацию реально, оптимальный срок – декабрь 2009-го», – считает специалист.

Еще один линейный ускоритель есть во Львове. Аппарат приобрели в 2008 году для Львовского онкологического регионального лечебно-диагностического центра за 32 млн. грн из 50 млн грн, выделенных из государственного бюджета. Онкологический центр Львова является одним из самых больших долгостроев Украины – недавно сообщали, что для завершения строительства центра вместе с бункером для линейного ускорителя нужно еще по меньшей мере 19 млн. грн и неизвестно сколько времени. Впрочем, главный врач онкоцентра Игорь Ковальчук заверил, что ускоритель уже два месяца работает и принимает пациентов.

В начале года появились сообщения о еще об одном, вполне государственном, линейном ускорителе за 31 млн грн. Его за средства из собственного бюджета приобрела АР Крым. По официальному заявлению министра здравоохранения Крыма, ускоритель будет стоять в Республиканском клиническом центре радиологии, но на сегодня еще только планируют построить бункер, стоимость которого оценивают в около 2 млн грн.

P. S. Строительство ПЭТ-центра и помещений для государственных линейных ускорителей очень напоминает ситуацию с «Детской больницей будущего». Она должна была бы принимать пациентов (тоже, кстати, онкобольных детей) уже весной 2009-го, и благотворительные фонды выразили готовность приобрести дорогую аппаратуру (в частности, и упомянутые выше линейные ускорители), лишь только достроят больницу. Но строительство так и не начали, якобы из-за бюрократические препятствия. Почему-то бюрократия, то есть государство, мешает именно государственным проектам, в то время как частные реализуются в запланированные сроки.

Герасимчук Виктория, Покотило Ольга

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