Красный виноград лечит мозг и диабет

Ресвеатрол - молекула из красного винограда, по словам ученых, лечила диабет у грызунов. Новое исследование показало, что мозг играет ключевую роль во взаимодействии молекулы с организмом при лечении болезни.

Ресвеатрол активизирует сиртуины - класс белков, которые управляют благоприятными последствиями от ограничения потребляемых калории. Сейчас активаторы белков проходят испытания в качестве лекарств от диабета.

Сиртуины расположены по всему телу, но об их действии мало что известно ученым.

Сиртуаины, находящиеся в определенных частях мозга, управляют метаболизмом глюкозы, потому лекарство работает против диабета. Введение ресвеатрола мышам действительно снизило уровни сахара в крови и инсулина.

medstream.ru