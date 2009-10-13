В кремах от морщин нашли канцерогены
Приводят к истончению кожи, отекам, ожогам и боли
По данным Daily Telegraph, жители одной только Великобритании тратят на средства по уходу за кожей не менее 673 миллионов фунтов. Из них как минимум 260 миллионов фунтов уходит на баночки с антивозрастными кремами. Между тем средства от морщин, которыми пользуются десятки миллионов женщин по всему миру, повышают риск возникновения онкологических заболеваний.
Дело в том, что омолаживающие косметические средства избавляют кожу не только от признаков возраста, морщин, но и от тончайшего верхнего слоя клеток эпидермиса. В результате кожа остается фактически беззащитной перед такими агрессивными факторами среды, как солнечный свет и растворенные в воздухе токсины.
Опасными ингредиентами, ответственными за основной эффект кремов, являются альфа-гидроксикислоты (AHAs). В большинстве стран мира оборот косметических средств, содержащих AHAs, не регламентируется, контроль за ними с недавних пор установлен лишь в США. Именно американские доктора первыми отметили негативный момент в действии дорогих лифтинг-кремов.
Комментирует профессор кафедры общественного здоровья университета Иллинойса (University of Illinois) доктор Сэм Эпштейн (Sam Epstein), председатель Ассоциации по профилактике раковых заболеваний в США (US Cancer Prevention Coalition): "Многие женщины - да и мужчины тоже - втирают в кожу килограммы подобных средств, наивно веря, что это только усилит позитивный эффект, не нанеся здоровью никакого вреда".
Опираясь на данные профессора Эпштейна и его коллег, американский департамент по обороту пищевых и лекарственных продуктов (FDA) обязывает производителей лифтинг-косметики указывать на упаковках, что ее применение может приводить к истончению кожи, отекам, серьезным ожогам и болевому синдрому.
Обработанная таким кремом кожа, попадая под солнечные лучи, имеет гораздо больше шансов приобрести плоскоклеточный рак или меланому. Врачи настоятельно рекомендуют воздерживаться от использования средств, концентрация альфа-гидроксикислот в которых превышает 10%.
Однако ученых в настоящее время беспокоят и другие активные компоненты продукции парфюмерной и косметической промышленности. Так, озабоченность вызывает бесконтрольное применение лимонена (в качестве отдушки с приятным ароматом цитрусовых). По словам доктора Эпштейна, канцерогенный эффект этого соединения давно и безоговорочно доказан.