Сны видят только умные люди

Способность видеть сны зависит от интеллекта. К такому выводу пришли американские ученые, занимающиеся изучением сновидений, сообщает Росбалт.

Соответствующее заключение было сделано в результате исследования более двух тысяч человек. Большинство опрошенных не видят, либо не запоминают своих снов. Только люди, прошедшие на отлично ряд интеллектуальных тестов, могли с уверенностью говорить о том, что им постоянно снятся сны. Причем, чем человек более интеллектуально развит, тем более яркие и цветные он видит сны.

По своей сути сны являются упорядочиванием информации. Во сне мозг анализирует поступившую за день информацию, решает множество вопросов. Множество вещих снов и приснившихся открытий, как, например, периодическая система Менделеева, теперь можно легко объяснить: мозг решает во сне поставленные задачи, находит выходы из самых тяжелых ситуаций.

Если человек не развит интеллектуально, не стремится к решению каких-либо вопросов, его ничто не интересует, кроме обычных будничных дел - то, соответственно, он очень редко видит сны, так как его мозг во время сна тоже спит.

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