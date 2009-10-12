В Днепропетровской области от грибов умерло 14 человек

В Днепропетровской области с 23 сентября по 12 октября от употребления дикорастущих грибов умерло 14 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил заведующий Днепропетровского областного центра по лечению острых отравлений Николай ШИНКАРЕНКО.

По его словам, всего за указанный период с отравлениями грибами были госпитализированы 78 человек.

Н.ШИНКАРЕНКО отметил, что на территории Днепропетровской области из-за неблагополучной экологии нет 100% съедобных грибов.

Вместе с тем, он отметил, что все погибшие отравились бледной поганкой.