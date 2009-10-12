В Николаеве 74-летний мужчина нашел больше 1 кг ртути

В Николаеве 74-летний местный житель нашел больше 1 килограмма ртути.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС в Николаевской области, в частности, емкость с неизвестным веществом человек обнаружил во время проведения демонтажа своего хозяйственного здания на территории частной усадьбы по улицы Фрунзе, 73А.

Сотрудники МЧС, прибывшие на место вызова, установили, что в стеклянной таре емкостью 500 мм находится вещество, похожее на ртуть. Сотрудниками Николаевского военизированного горноспасательного отряда ртуть была изъята для дальнейшей утилизации.