Роды делают женщину умнее

Медики пришли к сенсационному выводу - роды способствуют развитию умственных способностей у женщин. После рождения ребенка мозг женщины начинает стремительно развиваться.

Исследования также показали, какой эффект оказывают роды на женщин, решивших завести ребенка в позднем возрасте.

Материнство дает женщинам резкий толчок в способности к запоминанию и обучению - к такому выводу пришли ученые Крег Кинсли из Ричмондского университета и профессор Келли Ламберт из колледжа Рэндольф-Макон. Ученые утверждают, что позитивный эффект от рождения ребенка, связанный с изменениями размера и формы отдельных зон мозга, может продлиться несколько десятилетий.

Причины положительных изменений в мозге связаны с высвобождением гормонов, а также с активизацией его структур, возникающей во время ухода за ребенком. Гормональные колебания во время беременности, родов и кормления грудью увеличивают размеры клеток в отдельных участках мозга.

Речь молодых матерей может быть ограничена сюсюканьем и курлыканьем, но их мозг стремительно развивается по мере того, как они приспосабливаются к изменениям, связанным с появлением ребенка. Наблюдается также обострение восприятия, благодаря которому женщины узнают ребенка, ориентируясь, в частности, на запахи и звуки.

Проблема в том, что большинство матерей в первое время после родов слишком истощены, чтобы активно использовать свои новые умственные способности, к тому же их наличие замаскировано неизбежным недосыпанием. Исследователи пишут, что "материнство связано со многими преимуществами, так как мозг матери пытается "вырасти", чтобы соответствовать требованиям, предъявляемым ему новым состоянием".

Медики говорили о пользе поздней беременности давно и продолжают говорить. В случае с родами в более позднем возрасте женский мозг получает дополнительные силы в тот самый период, когда обычно начинается ухудшение памяти, свойственное зрелому возрасту. Таким образом, умственное здоровье продлевается.

Кроме того, роды, по мнению ученых, положительно влияют не только на умственные способности женщины, но и на ее общефизическое состояние. Несмотря на то что со временем здоровье женщины ослабляется и физиологическая нагрузка может переноситься тяжелее, чем в молодом возрасте, при родах после 40 лет включаются скрытые резервы организма - ведь теперь женщине нужно успеть вырастить ребенка.

Потому, по мнению английских ученых, у зрелых мамочек есть все шансы дожить до 100 лет. Впрочем, шанс поумнеть после рождения ребенка есть и у отца, говорят ученые. Мужчина не может рассчитывать на гормональные изменения, способствующие улучшению работы мозга, однако если он будет принимать активное участие в воспитании ребенка, то стимуляция мозга, также связанная с новыми испытаниями, приведет к улучшению его работы.

superidea.ru