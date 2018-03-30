Чем опасна речная рыба

Медики рекомендуют соблюдать осторожность при употреблении речной рыбы - карасей, карпов и других. Оказывается, например, что карпы часто поражены опасным паразитом описторхом. Симптомы и последствия описторхоза очень серьезны, а лечение - тяжелая нагрузка для организма. Избежать всего этого помогут несложные профилактические меры.

Паразит невелик - 0,4-1,2 см, имеет плоскую форму, внешне похож на огуречное семечко с присосками.

У человека, домашних и диких животных описторхи (или кошачьи двуустки) паразитируют в желчных ходах печени, реже в протоках поджелудочной железы. Количество их может достигать 40 тысяч, а продолжительность жизни составляет десятки лет.

Окончательным хозяином паразита является человек, животные - домашние (собаки, кошки, свиньи) и дикие (лисы, выдры, песцы).

Выделяющиеся с фекалиями яйца описторхов из почвы с талыми водами попадают в водоемы. Их заглатывают промежуточные хозяева - пресноводные моллюски (битинии), и в их теле развиваются личинки. Затем последние тысячами свободно плавают в воде. Но для человека они не опасны - через воду описторхозом заразиться нельзя.

Личинки описторхов терпеливо поджидают исключительно рыбу карповых пород (язь, елец, плотва, лещ, сазан, линь, красноперка, уклея, гольян, жерех, подуст). При удобном случае они внедряются в подкожно-мышечный слой своего дополнительного хозяина.

Заражение человека происходит при употреблении в пищу пораженной рыбы семейства карповых:

- сырой, недостаточно термически обработанной, слабосоленой и вяленой;

- при использовании непродезинфицированных после разделки рыбы ножей, посуды;

- при несоблюдении правил личной гигиены во время разделки сырой рыбы (курение, прием пищи) или после ее окончания (плохо вымытые руки);

- при снятии пробы во время приготовления рыбных блюд.

Проявления заболевания. Острая фаза характеризуется повышением температуры тела; болями в правом подреберье, мышцах, суставах; головной болью; недомоганием; отеками век и лица; сыпью; нередки воспалительные явления (ринит, трахеит, конъюнктивит). Эти симптомы возникают через 18-45 дней после заражения.

При тяжелом течении описторхоза возможно развитие аллергического воспаления сердечной мышцы (миокарда), мелкоочаговой пневмонии, бронхиальной астмы. Острая фаза может напоминать течение таких тяжелых инфекционных заболеваний, как брюшной тиф или вирусный гепатит.

Для хронической стадии заболевания характерны тяжесть и периодически возникающие боли в правом подреберье, желудке, снижение аппетита, тошнота, вздутие живота, запор либо жидкий стул с развитием дисбактериоза. Развивается ряд серьезных заболеваний печени, желчных путей, поджелудочной железы, кишечника.

Мало того, международным агентством по изучению рака возбудитель описторхоза отнесен к группе канцерогенов номер один для человека.

Лечение описторхоза. Является сложной проблемой. Переболев один раз, человек сохраняет способность к повторным заражениям. Причем каждый последующий раз - гораздо тяжелее предыдущего.

Терапия осуществляется в три этапа. Подготовительный длится 10-14 дней. В это время назначаются противоаллергические, желчегонные, антибактериальные, спазмолитические, ферментативные препараты, пре- и пробиотики, физиотерапевтические процедуры.

Далее следует этап специфической химиотерапии, которая проводится только в стационаре. Последний этап - реабилитационный.

Профилактика заражения описторхозом

Предупреждение заражений и личная профилактика заключается в постоянном и строгом соблюдении правил обработки рыбы семейства карповых:

- варить ее нужно не менее 15-20 минут с момента закипания;

- жарить 20-25 минут мелкими кусками в распластанном виде под слоем масла и обязательно под крышкой;

- пироги с рыбой выпекать 50-55 минут, начинку закладывать в один слой, в распластанном виде, кожицей вверх;

- солить непотрошеную мелкую рыбу (вес одного экземпляра до 50-65 г.) не менее 14 суток, крупную - плотву, ельца, чебака (вес одного экземпляра 150-170 г) - не менее 21 суток. Количество соли берется из расчета 2 кг на 10 кг рыбы. Все это позволяет достичь в тканях рыбы губительной для личинок концентрации соли. После вымачивания рыбу можно вялить (само по себе вяление способом обезвреживания не является);

- вымораживать при температуре -30 градусов и ниже в течение 48 часов с последующим быстрым размораживанием в теплом помещении.

Тепловые способы обработки - самые надежные, и им следует отдавать предпочтение. Не забывайте после разделки рыбы использованную кухонную утварь ошпарить кипятком и вымыть хозяйственным мылом.

Не рекомендуется

- Использовать морозильные камеры бытовых холодильников для обезвреживания даже мелкой рыбы.

- Солить и вялить рыбу семейства карповых в домашних условиях.

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