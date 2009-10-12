В Черкасской области 5 человека отравились грибами

В Черкасской области 5 человек тяжело отравились грибами.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Черкасской области, 11 октября в Катеринопольскую районную больницу с жалобами на здоровье обратились двое мужчин и три женщины, которые накануне поели собранных в лесу грибов.

После обследования потерпевших врачами их поместили в отделение интенсивной терапии с диагнозом тяжелое отравление вследствие потребления грибов.