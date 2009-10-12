Врачам запретят лоббировать интересы фармакомпаний

Премьер-министр РФ Владимир Путин предложил внести изменения в законодательство, которые запретят врачам лоббировать интересы фармакомпаний. С таким предложением глава правительства выступил на совещании по вопросам развития фармацевтической промышленности.

По словам Путина, в России создана система лоббирования российскими врачами интересов крупных фармпроизводителей. "Эту порочную практику нужно прекратить", - завил премьер. Сделать это он предложил с помощью законодательных запретов на доходы от такой деятельности, а также введения более жестких норм врачебной этики. Кроме того, Путин завил о необходимости избавиться от фармпредставителей, работающих в медучреждениях.

Положение дел в российской фармацевтической отрасли глава правительства оценил как неудовлетворительное. "Сегодня в нашей стране лекарства производят около 350 предприятий, но их доля на рынке не превышает 20 процентов от стоимостного выражения, остальное - импорт", - пояснил премьер.

Владимир Путин отметил, что в течение 2-3 лет необходимо увеличить долю препаратов отечественного производства, закупаемых за счет бюджетных средств, до 50 процентов в стоимостном выражении. По мнению премьера, также необходимо привести отечественное фармпроизводство в соответствие с международными стандартами GMP, а с 2011 года отказаться от закупки лекарств, не соответствующих этим стандартам.

На совещании по вопросам развития фармпромышленности также выступила министр здравоохранения РФ Татьяна Голикова. Она сообщила, что ведомство внесло на рассмотрение правительства новый вариант закона об обращении лекарственных средств. По информации министра, законопроект предусматривает введение государственной экспертизы лекарственных препаратов, которая будет предшествовать их регистрации. Голикова отметила, что стоимость проведения такой экспертизы будет установлена правительством РФ.

medportal.ru