Закарпатье: за неделю погибли трое младенцев

В Закарпатье за одну неделю вследствие недосмотра родителей погибли трое младенцев.

Об этом корреспонденту УНАН сообщил сотрудник отдела по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Закарпатской области Владимир ПАВЛЮХ.

По его словам, все три ужасных случая произошли на минувшей неделе, и в каждом случае младенец захлебнулся рвотными массами.

В начале недели в приемное отделение участковой больницы в Тячевском районе доставили тело 3-месячной девочки. Врачи сообщили о происшествии в милицию. Стражи порядка установили обстоятельства, при которых умер ребенок. «Оказывается, 19-летняя мать покормила доченьку, положила ее на кровать, а сама отлучилась по делам в другую комнату. Когда через несколько минут вернулась, ребенок уже не дышал. Женщина бросилась к врачам, однако спасти малыша медикам, к сожалению, не удалось», - уточнил В.ПАВЛЮХ.

Он также сообщил, что аналогичные случаи через несколько дней произошли в том же таки Тячевском районе и в Межгорском.