Американскому врачу дали 80 лет тюрьмы за лечение рака травами

Американская прокуратура предъявила обвинения в мошенничестве врачу Кристин Дэниэл, в течение ряда лет занимавшейся лечением тяжелобольных пациентов с помощью лекарств собственного изготовления и молитв. Свои услуги женщина, являющаяся членом одной из пятидесятнических церквей, рекламировала на телеканале религиозной направленности TBN.

Кристин Дэниэл была арестована в четверг в своем доме в Сан-Фернандо, Калифорния. Максимальное наказание по предъявленным ей обвинениям составляет 80 лет тюремного заключения.

Среди пациентов 55-летней Дэниэл были верующие американцы, страдавшие онкологическими заболеваниям, а также пациенты с рассеянным склерозом, гепатитом и болезнью Альцгеймера. Будучи врачом, женщина уверяла своих клиентов, что создала новое средство для лечения всех этих заболеваний на основе экзотически трав, эффективность которого значительно повышается в сочетании с искренней молитвой.

В общей сложности в период с 2001 по 2004 годы за помощью к обвиняемой обратилось 55 семей. Прием травяных снадобий часто сопровождался совместной молитвой врача и больного, в которой Дэниэл принимала участие по телефону.

По данным следствия, как минимум шесть получавших такое лечение больных скончались. Доходы американки от незаконной деятельности составили более 1,1 миллиона долларов.

medportal.ru