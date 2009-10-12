50 долларов за зажженную сигарету

10:45, 12 октября 2009
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В Сирии запретили курить в общественных местах

В Сирии запретили курить в общественных местах. Отныне нарушители правил обязаны будут платить штраф в размере около 50 американских долларов.

Соответствующее распоряжение подписал президент страны Башар Асад.

Запрет распространяется на кафе, бары, рестораны, учебные заведения, общественный транспорт и ряд других объектов.

Радио Свобода

 

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