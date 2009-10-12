12 октября – Всемирный день борьбы с артритом

Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с артритом, который проводится ежегодно по инициативе Всемирной организации здравоохранения /ВОЗ/. В этом году Всемирный День борьбы с артритом пройдет в 35 странах и будет посвящен теме «Давайте работать вместе!».

В наше время ревматологические заболевания занимают высокие позиции в рейтинге причин заболеваемости и инвалидности. Этому недугу подвержены не только пожилые, но и многие молодые люди, а также дети.

Ревматические болезни являются причиной развития инвалидности, а также отставания в физическом и половом развитии детей. Наиболее инвалидизирующим является юношеский артрит. Тяжелая, часто пожизненная инвалидность у 50% у детей с юношеским артритом наступает в течение первых 10 лет болезни. Треть детей заболевают ревматическими болезнями в возрасте от 9 месяцев до 1,5 лет.

Артрит – это воспаление одного или нескольких суставов, при котором суставы опухают, становятся горячими на ощупь, кожа под ними краснеет, человек испытывает в них боль и ограничение в движениях. К развитию этой болезни могут привести 200 различных заболеваний, в том числе ревматоидный артрит, остеоартрит, подагра, туберкулез, а так же многие другие.

Причины развития артритов включают в себя инфекцию, иммунные и обменные нарушения, опухоли, местные травмы. В ряде случаев факторы возникновения и механизмы развития выяснены не до конца. Переохлаждение, физическая перегрузка и другие факторы способствуют развитию этого недуга.

Течение артритов протекает разнообразно. В ряде случаев наблюдаются острые непродолжительные и полностью обратимые формы /аллергические, ревматические артриты/, а также длительно текущие прогрессирующие хронические. Исходом последних может быть полная утрата функции суставов /костный или фиброзный анкилоз при ревматоидном или инфекционном артрите/.

Ревматоидный артрит – это хроническое заболевание, неизбежно приводящее к инвалидности. По оценкам различных экспертов, им сегодня страдает более 20 млн. человек во всем мире.

Зачастую врачи /как правило, специалисты общей практики, к которым на первичный прием приходит такой пациент/ не могут поставить правильный диагноз из-за большого количества «масок», которые может принимать ревматоидный артрит в начале своего развития. Более 20% пациентов /в большинстве случаев, с тяжелыми, быстро прогрессирующими формами заболевания/ нуждаются в применении самой современной лекарственной терапии – моноклональных антител. Между тем, такую терапию получает лишь один процент от числа официально зарегистрированных больных.

В группу риска может попасть любой человек – болезнь не щадит ни стариков, ни детей. Но наиболее часто ревматоидный артрит поражает работоспособных людей в возрасте от 30 до 50 лет. Женщины же страдают этим заболеванием в пять раз чаще мужчин. Через пять лет от начала заболевания половина пациентов становится инвалидами и утрачивает работоспособность.

Коварство болезни заключается еще и в том, что очень часто поражаются не только суставы, но и внутренние органы. И как следствие этого, возникает проблема «скрытой смертности», когда многие больные умирают, например, от сердечного недостаточности, на самом деле вызванной ревматоидным поражением сердца.

Хотя причины развития артритов разнообразны, врачи все равно рекомендуют не пренебрегать здоровым образом жизни, в том числе физическими упражнениями и правильным питанием. Регулярные занятия спортом или фитнесом помогут не только избавиться от лишних калорий, но и укрепить мышцы, перераспределить вес тела и улучшить осанку. Кроме того, занятия фитнесом – это заряд энергии и жизнерадостности. Между тем, известно, что физически и душевно здоровый человек, менее подвержен развитию различных заболеваний.