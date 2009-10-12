В Херсонской области трехлетний мальчик отравился грибами

В Херсонской области трехлетний мальчик из райцентра Чаплина отравился грибами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в области, ребенок был доставлен в областную детскую больницу утром 11 октября.

Состояние ребенка - средней степени тяжести.

В целом с начала года в Херсонской области от отравления грибами уже пострадали 16 человек, в том числе 6 детей.