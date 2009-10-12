В Херсонской области трехлетний мальчик отравился грибами
10:33, 12 октября 2009Страна
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Состояние средней тяжести
В Херсонской области трехлетний мальчик из райцентра Чаплина отравился грибами.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в области, ребенок был доставлен в областную детскую больницу утром 11 октября.
Состояние ребенка - средней степени тяжести.
В целом с начала года в Херсонской области от отравления грибами уже пострадали 16 человек, в том числе 6 детей.
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