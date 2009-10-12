Сколько ни указывай калорий, люди есть не перестанут

Новое исследование, проведенное Нью-Йоркским и Йельским университетами, выяснило, что закон, который предписывает ресторанам указывать в меню количество калорий, не изменил привычек ньюйоркцев.

Изучение клиентов проходило в «Макдоналдсе», «Уэндис», «Бюргер Кинг» и «Кентукки Фрайд Чикен» в небогатых районах Нью-Йорка, где уровень ожирения населения повышен.

Половина клиентов замечала калорийность продуктов. 29 процентов из них сказали, что это повлияло на их заказ. Девять десятых из них сделали выбор в пользу более здоровой пищи.

Однако исследователи отмечают, что люди все-таки стали заказывать менее калорийную пищу, чем до введения нового закона в июле 2008 года.

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