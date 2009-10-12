Продукты, делающие кожу идеальной

Какая женщина не мечтает о сияющей коже лица! Косметические средства промышленного производства помогают оставаться коже молодой, скрывают недостатки и изъяны. Однако, как часто мы забываем, что здоровье кожи зависит от продуктов, которые мы потребляем.

Правильно подобранные продукты питания, сохранят кожу молодой на многие годы.

Орехи – источник селена, который улучшает упругость кожи и препятствует образованию угревой сыпи, которая является проблемой номер один для подрастающего поколения. Кроме того лесной орех содержит цинк, который предотвращает раздражение и сухость кожи. А незаменимые аминокислоты, витамины А и Е, поддерживают молодость кожи.

Миндаль богат витамином Е, который увлажняет кожу изнутри и защищает ее от повреждений и преждевременного старения.

Не стоит забывать о таком корнеплоде, как морковь. Прежде всего, морковь – источник бета-каротина, витамина С и антиоксидантов, которые выводят из организма свободные радикалы, тем самым предотвращая старение кожи.

Для поддержания гладкости кожи необходимо обогащать свой ежедневный рацион всевозможными ягодами: черника, малина, клубника, клюква и так далее. Вообщем, выбирайте, что Вам по вкусу.

Гранат или сок граната, способствует повышению уровня гемоглобина в крови, тем самым улучшается питание клеток организма. Регулярное употребление гранатового сока способствует укреплению сосудистых стенок и предотвращает образование сосудистых «звездочек» на ногах.

Блюда из рыбы обязательно должны быть включены в Ваш рацион. Рыба – источник незаменимых аминокислот, которые не вырабатываются в организме, а поступают с продуктами питания. «Омега-3 и омега-6» жирные кислоты способствуют снижению уровня холестерина в крови, улучшают работу сердечно - сосудистой системы. Показано употребление рыбы при различных кожных заболеваниях ( экзема, псориаз и так далее).

Зеленый и черный сорта чая, содержат в своем составе полифенолы, обладающие противовоспалительными свойствами.

Кожа имеет здоровый вид, если в организм поступает достаточное количество воды. При отсутствии медицинских противопоказаний на протяжении суток необходимо употреблять около двух литров воды, данная закономерность не распространяется на сладкие газированные напитки.

Для здоровья кожи необходимо обогащать свой рацион молочными и молочнокислыми продуктами, которые богаты не только кальцием, но и селеном, полезные свойства которого описаны выше.

Постарайтесь включать в свой рацион как можно чаще перечисленные продукты,и Ваша кожа будет нежной и бархатистой.

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