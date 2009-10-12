В Луганске неизвестным веществом отравилась вся семья
08:47, 12 октября 2009Страна
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В том числе двое детей
В Луганске в своей квартире неизвестным веществом отравилась семья из четырех человек.
Как передает корреспондент УНИАН со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС Украины в Луганской области, в субботу мужчину 1977 года рождения и женщину 1977 года рождения “скорая” доставила в токсикологическое отделение областной больницы, детей – восьми и пяти лет – в отделение детской токсикологии.
Состояние всех членов семьи удовлетворительное.
Работает комиссия по установлению причин отравления.
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