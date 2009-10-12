В Луганске неизвестным веществом отравилась вся семья

В Луганске в своей квартире неизвестным веществом отравилась семья из четырех человек.

Как передает корреспондент УНИАН со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС Украины в Луганской области, в субботу мужчину 1977 года рождения и женщину 1977 года рождения “скорая” доставила в токсикологическое отделение областной больницы, детей – восьми и пяти лет – в отделение детской токсикологии.

Состояние всех членов семьи удовлетворительное.

Работает комиссия по установлению причин отравления.