В Луганске неизвестным веществом отравилась вся семья

08:47, 12 октября 2009
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В том числе двое детей

В Луганске в своей квартире неизвестным веществом отравилась семья из четырех человек.

Как передает корреспондент УНИАН со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС Украины в Луганской области, в субботу мужчину 1977 года рождения и женщину 1977 года рождения “скорая” доставила в токсикологическое отделение областной больницы, детей – восьми и пяти лет – в отделение детской токсикологии.

Состояние всех членов семьи удовлетворительное.

Работает комиссия по установлению причин отравления.

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