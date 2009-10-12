Рейтинг напитков, что замедляют старение

Специалисты Калифорнийского университета (США) составили рейтинг напитков, которые помогают замедлить старение

Об этом сообщает Open.By

6. Яблочный сок (неосветленный и без сахара). Помогает при атеросклерозе, болезнях печени, мочевого пузыря и почек. Улучшает работу кишечника, выводит отходы обмена веществ, свободные радикалы и токсины из организма. Хорошо восстанавливает силы после физических нагрузок.

5. Вишневый сок. Сохраняет молодость глаз и зубов, поддерживает гемоглобин крови, борется с инфекциями мочевыводящих путей. Снижает риск развития многих видов рака и поддерживает работоспособность мозга, помогает сохранять хорошую память даже в зрелом возрасте.

4. Черничный сок. Помогает бороться с сахарным диабетом, предупреждает заболевания десен. Сохраняет работоспособность кишечника и помогает поддерживать в норме его микрофлору. Укрепляет зрение, предупреждает образование морщин.

3. Виноградный сок. В дополнение к антиоксидантам здесь много витаминов группы В. Этот набор поддержит молодость кожи, волос и ногтей, поможет бороться с инфекциями, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и суставов. Кроме того, виноградный сок помогает сохранять память и борется с раком груди.

2. Красное сухое вино. 30 г его в день – отличная профилактика всех онкологических заболеваний, это доказали сразу несколько исследований. По количеству растительных антиоксидантов вину нет равных. Оно защищает и сердце, и сосуды, и суставы. Один-единственный минус не позволил этому напитку подняться на вершину рейтинга: содержание алкоголя.

1. Гранатовый сок. Кроме всех перечисленных антиоксидантов, содержит кальций, фосфор, магний, железо, калий. За счет этого очень полезен для сердечно-сосудистой системы, суставов, кожи, волос и ногтей, кровеносной и нервной систем.

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