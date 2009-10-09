Харьковщина: количество больных туберкулезом снизилось

В этом году показатель заболеваемости туберкулезом в Харьковской области снизился на 12,2 % и составляет 41,2 лиц на 100 тысяч населения.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила главный внештатный фтизиатр Управления здравоохранения ОДА Татьяна СЕНЧЕВА.

По ее словам, в этом году показатель заболеваемости туберкулезом в Харьковской области уменьшился на 12,2 % и составляет 41,2 лиц на 100 тыс. населения против 46,9 за 8 месяцев прошлого года, то есть в 2009 г. за января-август зарегистрировано 1146 случаев против 1303 случаев за этот же период в 2008 г.

Т.Сенчева подчеркнула, что смертность от этой болезни уменьшилась на 14,1% по сравнению с прошлым годом.

По ее словам, постепенное уменьшение этих показателей отслеживается на протяжении последних пяти лет.

Однако, отмечают в облгосадминистрации, говорить о победе над эпидемией туберкулеза слишком рано. Ситуация с туберкулезом остается сложной медико-социальной проблемой, которую заостряет рост количества больных химиорезистентным туберкулезом, также увеличивается количество пациентов с ВИЧ-ассоциированным туберкулезом.