От инсульта в прошлом году умерло 50 тысяч украинцев

В Украине ежегодно свыше 100 тысяч новых случаев инсульта. 50% людей умирает на протяжении первого года после болезни. И этому не уделяют надлежащего внимания, называя самыми страшными заболеваниями СПИД или рак. Например, от СПИДа в прошлом году умерло 2 450 людей. Об этом во время пресс-конференции во Львове сообщил профессор, президент Всеукраинской общественной организации «Украинская ассоциация борьбы с инсультом» Николай Полищук.

Другая половина людей, которые перенесли инсульт, – становятся инвалидами. Главным фактором развития инсульта – есть непролеченная артериальная гипертензия (повышение артериального давления).

Инсультом в Украине болеют 11,5 млн людей. Большинство украинцев просто не знают уровень своего артериального давления, а 38% тех, кто знают о своем высоком давлении, не лечат его.

Директор «Украинской ассоциация борьбы с инсультом» Марина Гуляева рассказала, что по статистике Минздрава, в Украине 64% жителей городов и 56,4% жителей сел умирают от болезней системы кровообращения. С 2002 года динамика заболеваемости мозговім инсультом росла и до сих пор не падает. Впрочем на западе Украины ситуация немного лучше: здесь приходится 188,1 случай заболевания на 100 тысяч населения, тогда как в Центральной Украине – 278 на 100 тысяч, а на востоке страны – 385.

Справка. Львов первый город, с которого сегодня, 9 октября, стартует всеукраинская кампания «День борьбы с инсультом». Приурочены мероприятия ко Всемирному дню борьбы с инсультом, который будут отмечать 29 октября. Об этом во время пресс-конференции во Львове сообщил профессор, президент Всеукраинской общественной организации «Украинская ассоциация борьбы с инсультом» Николай Полищук.

В этом году кампания проходит под лозунгом «Что я могу сделать, чтобы избежать инсульта?» и посвящена подвижному образу жизни. В частности, в 13.30 во Львове стартовал марш «Стоп-инсульт-2009».

zik.com.ua