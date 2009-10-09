Общение с красивой женщиной улучшает здоровье мужчины

Флирт с привлекательной женщиной улучшает здоровье мужчин, вызывая всплеск гормонов, отвечающих за хорошее самочувствие

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в калифорнийском университете, в котором были задействованы 149 мужчин в возрасте от 18 до 24 лет.

Треть из них в течении нескольких минут общалась с мужчиной-исследователем, остальные разговаривали с красивыми девушками своего возраста.

Как выяснилось, даже пятиминутный разговор с привлекательной девушкой вызывает всплеск уровня тестостерона и кортизола в мужском организме, передает Газета.Ru.

При этом у группы, которая находилась в компании мужчины-исследователя уровень этих гормонов наоборот понизился.

Делая выводы, исследователи замечают, что для мужчин лучше было бы пообщаться в чате со своими подругами, чем пойти в паб с друзьями.

focus.ua