Запорожье: младенец в тяжелом состоянии - мама накормила грибами

Вчера ночью в 5-ю детскую больницу Запорожья привезли 11-месячного малыша с диагнозом отравление грибами.

Как выяснилось, крохотному жителю Хортицкого района стало плохо после того, как родители накормили его шампиньонами. «Когда доктор спросил, где родители взяли эти грибы, они ответили, что насобирали сами, в посадке», - рассказали изданию медики. По их словам, в больницу ребеночка доставили в тяжелом состоянии.

atn.kharkov.ua